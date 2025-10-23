In Toscana i canoni di affitto crescono di circa il doppio rispetto ai prezzi di vendita +7,3% contro +3,7%
Arezzo, 23 ottobre 2025 – Nel terzo trimestre del 2025 i canoni di locazione in Toscana sono cresciuti di circa il doppio rispetto ai prezzi di vendita: nel confronto con gli stessi 3 mesi dello scorso anno, infatti, i primi hanno fatto segnare un +7,3%, a fronte di un +3,7% dei secondi. Secondo l'Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale toscano realizzato da Immobiliare.it Insights - la proptech company del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare – attualmente per comprare casa in regione sono necessari, mediamente, 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In tutta la Svizzera si registra un costante e generalizzato aumento dei canoni d'affitto per i nuovi contratti, con un incremento annuo del 2,7% e una crescita particolarmente forte nella città di Lugano. - facebook.com Vai su Facebook
Dai furti alle rapine, crescono i reati in Toscana: il caso Prato, sale il livello di attenzione - Secondo quanto emerge dalla relazione del procuratore generale della Corte di appello di Firenze Ettore Squillace Greco, intervenuto nei giorni scorsi alla cerimonia di ... Segnala lanazione.it
Case, cresce la domanda di acquisto ma cala quella di affitto - Salgono anche i prezzi di vendita, ma in maniera più contenuta (+2,6 per cento) ... Secondo ilsole24ore.com