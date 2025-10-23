In Rai malumori per Rita De Crescenzo a Belve ma la sua partecipazione sarebbe a titolo gratuito

Fonti riferiscono a Fanpage.it che l'arrivo di Rita De Crescenzo a Belve non ha fatto felice i piani alti della Rai. La tiktoker avrebbe partecipato all'intervista con Francesca Fagnani senza alcun gettone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Il sindacalista Giovanni Orcel ricordato oggi dalla Cgil e dalla Fiom a 105 anni dal suo assassinio mafioso in corso Vittorio Emanuele con gli studenti del liceo musicale del Regina Margherita. “Si batteva per gli operai metallurgici e i diritti dei contadini. Orcel d - facebook.com Vai su Facebook

Stefano De Martino sui presunti malumori in RAI: "Io più morigerato? Solo chiacchiere da ombrellone - Il conduttore durante un'intervista fa chiarezza su gossip e rapporti con la Rai, smentisce le critiche e rivela un'amicizia speciale con Gianni Morandi. Scrive movieplayer.it

Rita De Crescenzo multata per video contro ristorante di Castel di Sangro, lei si oppone: «Conto da 1000 euro e ho mangiato male» - L’influencer napoletana Rita De Crescenzo, molto seguita su TikTok e Instagram, si è opposta al decreto di condanna, cioè a una multa di 258 euro, emesso dal giudice Alessandra De ... Secondo ilmessaggero.it