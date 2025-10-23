In provincia di Latina 8 Comuni non hanno presentato il Piano di protezione civile ecco quali sono

Latinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha ritirato fondi per 571 mila euro stanziati a favore di 51 diversi Comuni del Lazio che non hanno presentato il piano di protezione civile comunale, e di questi otto sono nella provincia di Latina. Si tratta di un documento importante per la sicurezza dei cittadini, visto che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

