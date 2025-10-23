In memoria di Eric parte la raccolta fondi per i reparti che l’hanno curato
IL PROGETTO. Le risorse saranno destinate all’Oncologia pediatrica del «Papa Giovanni XXIII» e al Centro Tumori di Milano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
IN RICORDO DI DANILO ZANON La puntata numero 200 di Ultra Slow-Mo è dedicata alla memoria di un grande regista, Danilo Zanon. E per farlo @WennerGatta ha sentito Cettina Mammoliti, Eric Valsecchi e Claudio Arrigoni. Articolo super-consigliato! - X Vai su X
Eric Roux-Fontaine a ArtVerona Fiera d'Artena 2025 Roux Fontaine Eric trasforma il colore in un viaggio tra mito e memoria, tra paesaggi interiori e realtà trasfigurate. Le sue tele, dense di simboli e suggestioni poetiche, raccontano mondi sospesi tra sogno - facebook.com Vai su Facebook
In memoria di Eric, parte la raccolta fondi per i reparti che l’hanno curato - A dieci giorni dalla scomparsa di Eric Paladini, il bambino di Redona morto l’11 ottobre a soli 8 anni per un tumore cerebrale raro e aggressivo, i suoi genitori, Marco e Laura, scelgono di ... Da ecodibergamo.it