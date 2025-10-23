In memoria di Eric parte la raccolta fondi per i reparti che l’hanno curato

Ecodibergamo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL PROGETTO. Le risorse saranno destinate all’Oncologia pediatrica del «Papa Giovanni XXIII» e al Centro Tumori di Milano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

in memoria di eric parte la raccolta fondi per i reparti che l8217hanno curato

© Ecodibergamo.it - In memoria di Eric, parte la raccolta fondi per i reparti che l’hanno curato

Altre letture consigliate

memoria eric parte raccoltaIn memoria di Eric, parte la raccolta fondi per i reparti che l’hanno curato - A dieci giorni dalla scomparsa di Eric Paladini, il bambino di Redona morto l’11 ottobre a soli 8 anni per un tumore cerebrale raro e aggressivo, i suoi genitori, Marco e Laura, scelgono di ... Da ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Memoria Eric Parte Raccolta