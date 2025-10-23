In Manovra tagli alle metro di Roma Milano e Napoli | via 50 milioni alla linea C della Capitale

Periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un taglio di 50 milioni, nel 2026, per la linea C della metropolitana di Roma, di 15 milioni per la linea M4 della metro di Milano e di altri 15 per il progetto di estensione della rete de trasporto rapido di massa tra Afragola e la metropolitana di Napoli. È quanto prevede la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

manovra tagli metro romaIn Manovra tagli alle metro di Roma, Milano e Napoli: via 50 milioni alla linea C della Capitale - (Adnkronos) – Un taglio di 50 milioni, nel 2026, per la linea C della metropolitana di Roma, di 15 milioni per la linea M4 della metro di Milano e di altri 15 per il progetto di estensione della rete ... Da pianetagenoa1893.net

manovra tagli metro romaLa manovra definanzia le metro: 50 milioni in meno per linea C di Roma - Per la Metro C di Roma 50 milioni in meno nel 2026, un definanziamento da 15 milioni anche per ma M4 di Milano e dello stesso importo anche per il collegamento e la fornitura di treni tra Afragola e l ... Si legge su huffingtonpost.it

manovra tagli metro romaTaglio in manovra alle metro di Roma, Milano e Napoli. C’è la dote per gli emendamenti - Ottanta milioni in meno ai progetti delle linee delle tre città, mentre la dotazione per le modifiche parlamentari è di 100 milioni ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Tagli Metro Roma