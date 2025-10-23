In Italia altri 49 studenti palestinesi Bernini | La conoscenza è il primo ponte che unisce i popoli e restituisce speranza

L’Italia accoglie altri 49 studenti palestinesi, che beneficeranno di borse di studio nelle università del nostro Paese. I ragazzi, ha fatto sapere la Farnesina, sono decollati oggi da Amman, in Giordania, su due voli speciali della Guardia di Finanza, allestiti per l’occasione grazie a Protezione Civile e Meccanismo Europeo di Protezione Civile, con il contributo della Crui. Ad assisterli, oltre alle rappresentanze diplomatico-consolari, c’era anche il ministro dell’Università Anna Maria Bernini, volata ad Amman per accompagnarli. Al loro arrivo troveranno poi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - In Italia altri 49 studenti palestinesi. Bernini: «La conoscenza è il primo ponte che unisce i popoli e restituisce speranza»

