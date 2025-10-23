In Italia 49 giovani palestinesi per studiare nelle università grazie al programma Iupals

Un gruppo di 49 giovani palestinesi, composto da ragazzi e ragazze, è in arrivo stasera in Italia, ed è già stato assegnato a 23 diversi atenei, per proseguire nel loro percorso di studi, tramite il programma Italian Universities for Palestinian Students (IUPALS), creato dal governo italiano per offrire borse di studio e ospitalità a chi ha dovuto interrompere il suo percorso di formazione universitaria.

