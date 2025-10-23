In giunta mobilità e piste ciclabili
Oggi approderà in giunta il nuovo Piano urbano del traffico, redatto dalla Net Engineering. Un passaggio preliminare ma cruciale. "Dopo la presentazione – spiega l’assessore alla mobilità Alessio Curzi – insieme alla mobility manager Ilenia Santini incontreremo associazioni e consigli di quartiere in riunioni aperte ai cittadini, per raccogliere osservazioni e proporre eventuali correzioni. L’ultima parola spetterà poi al Consiglio comunale". Assieme al Piano del traffico, la società incaricata consegnerà anche il Bici Plan, il documento che definirà la rete ciclabile complessiva e le connessioni tra le piste esistenti "per spostarsi i sicurezza – aggiunge Curzi – da un capo all’altro della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
