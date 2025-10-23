In giro a 13 anni con un taser bloccato dalla Polizia Locale | gruppi di giovanissimi pronti a scontrarsi

Intervento della Polizia Locale in via Negri, zona monitorata con particolare attenzione dal personale del comando di via Rogerio che l’altro giorno è venuto a conoscenza di alcuni contrasti tra gruppi di giovani: sembrava si stessero organizzando per scontrarsi. Due agenti in borghese presenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

