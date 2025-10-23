In estate 43 incendi a Parma 4 hanno colpito i boschi
Sterpaglie, arbusti, residui vegetali da lavorazioni agricole. In Emilia-Romagna, su un totale di 431 incendi "di vegetazione" nel periodo estivo, 34 hanno riguardato i boschi. L'evento più significativo a Monte San Pietro, in località Calderino, in provincia di Bologna, con oltre 15 ettari di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
