In Emilia-Romagna oltre 35mila studenti con Dsa | la Regione verso un Tavolo di lavoro per nuove Linee guida 

L'Emilia-Romagna si prepara a definire nuove Linee guida regionali per migliorare l'inclusione scolastica di alunni e alunne con Disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) e Bisogni educativi speciali (Bes). L'iniziativa, avviata con una risoluzione dell'Assemblea legislativa lo scorso 8 luglio, prevede la creazione di un Tavolo di lavoro che riunirà istituzioni scolastiche e universitarie, enti locali, sanità, ordini professionali e associazioni di settore.