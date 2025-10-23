In carcere un corriere della droga Sequestrati chili di cocaina e hashish

La Polizia di Stato ha fermato un cittadino albanese, in Italia senza fissa dimora, accusato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. In seguito a un’attività d’indagine meticolosa, articolata in diversi servizi di pedinamento e osservazione, che si sono susseguiti per alcuni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

https://www.corrieresalentino.it/2025/10/la-vita-in-carcere-istituzioni-a-confronto/ - facebook.com Vai su Facebook

Sarkozy in carcere. Una premier in Giappone. Sinner sì, Sinner no - X Vai su X

Droga e telefoni nel carcere di Ariano, blitz Dda: 39 arresti a Salerno - Ariano Irpino, maxi blitz coordinato dalla direzione distrettuale antimafia di Salerno e condotto dalla Guardia di finanza. msn.com scrive

Traffico di droga, coca e hashish spediti dalla Spagna a Torino: 7 arresti - Altre due persone arrestate durante le perquisizioni perché in possesso di 200 grammi di cocaina e 30 ... Come scrive tg24.sky.it

A Vercelli il tennis si gioca... con la cocaina. Palle da tennis “ripiene” lanciate nel carcere: scoperto lo spaccio dietro le sbarre - Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno sequestrato droga, un telefono e una chiavetta USB in diverse celle. Segnala giornalelavoce.it