In auto con l' hashish 50enne multato Ritirata la patente

In auto con l’hashish. Tradito dall’odore dello stupefacente, un 50enne è stato multato, la sua patente è stata ritirata. L’uomo è stato intercettato dagli agenti del commissariato di Spoleto, sulla Flaminia, nel corso di controllo del territorio. Dopo aver fermato l’autovettura al posto di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

