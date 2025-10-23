In arrivo temporali e forti venti | scatta nuova allerta meteo su Napoli
La protezione civile ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e particolarmente intense, anche se di breve durata, sull’intero territorio, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
