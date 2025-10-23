In a Violent Nature la recensione | l’horror che guarda il mondo con occhi di mostro

Il film: In a Violent Nature (2024) Titolo originale: In a Violent Nature Regia: Chris Nash Sceneggiatura: Chris Nash Genere: Horror, Slasher, Sperimentale Cast: Ry Barrett, Andrea Pavlovic, Reece Presley, Lauren-Marie Taylor, Sam Roulston Durata: 94 minuti Dove l’abbiamo visto: Su Prime Video Trama: Quando un vecchio medaglione d’oro viene rimosso da una torre abbandonata in una foresta canadese, il corpo di un uomo sepolto sotto terra si risveglia. È Johnny, una creatura muta e implacabile, destinata a compiere la propria vendetta contro chi ha profanato il suo riposo. Seguendo i suoi passi tra alberi, silenzio e sangue, il film ribalta le convenzioni del genere slasher mostrando la violenza dal punto di vista del mostro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - In a Violent Nature, la recensione: l’horror che guarda il mondo con occhi di mostro

