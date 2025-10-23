Imprese Seacombe Terna | Welfare è leva strategica in agenda Esg
Roma, 23 ott. (AdnkronosLabitalia) - “In un'azienda infrastrutturale come Terna, il welfare non è un accessorio, ma una leva strategica della dimensione sociale dell'agenda Esg”. A dirlo Daniel Thomas Seacombe, Head of Compensation, Welfare and Mobility di Terna, intervenendo oggi a Roma al Global Welfare Summit, dedicato quest'anno alle “Eccellenze che ispirano”. Per Terna “investire sul benessere delle persone significa attrarre e trattenere competenze, sostenere la genitorialità e l'equilibrio vita-lavoro, promuovendo l'inclusione e le pari opportunità nella selezione, crescita e sviluppo delle persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
