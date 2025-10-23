Imprese Loberti Cfmt | Welfare diritto contrattuale per dirigenti e famiglie
(Adnkronos) – “Il 12 aprile 2023 è stato siglato il rinnovo del contratto collettivo nazionale che prevede, per il 2024 ed il 2025, un contributo welfare obbligatorio per ogni dirigente, da destinare alla piattaforma welfare Cfmt. L’accordo Manageritalia-Confcommercio del 16 giugno 2021 e del 21 giugno ha determinato, per contratto, la possibilità per tutti i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
Imprese, Loberti (Cfmt): "Welfare diritto contrattuale per dirigenti e famiglie" - Elisa Loberti, project specialist welfare Cfmt, in occasione della seconda edizione del Global welfare summit ... Come scrive adnkronos.com
Dalla cura dei figli alle polizze integrative: cresce il welfare aziendale tra le piccole imprese - Le prestazioni erogate dalle aziende ai propri dipendenti nel 56,4% dei casi riguardano la conciliazione vita – lavoro. Riporta ilsole24ore.com
Imprese, Pluxee Italia protagonista del Welfare day 2025 - Possiamo considerare il welfare aziendale come parte integrante della strategia collettiva delle imprese? Lo riporta notizie.tiscali.it