(Adnkronos) – “Il 12 aprile 2023 è stato siglato il rinnovo del contratto collettivo nazionale che prevede, per il 2024 ed il 2025, un contributo welfare obbligatorio per ogni dirigente, da destinare alla piattaforma welfare Cfmt. L’accordo Manageritalia-Confcommercio del 16 giugno 2021 e del 21 giugno ha determinato, per contratto, la possibilità per tutti i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Imprese, Loberti (Cfmt): “Welfare diritto contrattuale per dirigenti e famiglie”