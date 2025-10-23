(Adnkronos) – “Il riconoscimento che ci ha riservato l’Osservatorio Italian Welfare ci rende particolarmente orgogliosi perché celebra l’impegno quotidiano, attraverso tutti i piccoli e i grandi gesti, che Reale Group da sempre riserva alle proprie persone. Da quasi duecento anni, la nostra storia è segnata da un costante impegno nel restituire valore alle comunità, al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Imprese, Gioannini (Reale Mutua): “Italian Welfare premia nostro impegno quotidiano”