Imprenditori lo denunciano funzionario della Regione arrestato dopo aver intascato una mazzetta
Un funzionario direttivo della Soprintendenza del mare della Regione è stato arrestato stamattina con l'accusa di concussione dalla guardia di finanza. Antonio Librizzi, di 62 anni, sarebbe stato sorpreso dai militari del comando provinciale, in flagranza di reato, mentre intascava la somma di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
