"Nelle lettere di mio padre a mamma, parlava dell’azienda che stava avviando e trapelava il desiderio di rinascita, di fare di ripartire: era il 1945, la guerra alle spalle". Maria Grazia Carli ricorda così quando il padre Homs, in società con Enrico Cianchetta prima e poi con il figlio Romeo, avviò il “ Deposito articoli cancelleria e affini “, conosciuto in Italia e nel mondo come Daca, azienda della quale è ora titolare. Ottant’anni di attività e di una storia strettamente legata alla città. "All’inizio vendendo cartoleria e puntando poi su altri articoli legati al turismo: dalla produzione delle cartoline alle prime guide turistiche di Assisi, dai libri d’arte alla vendita e distribuzione di souvenir, dei quali la Daca è grossista per tante realtà di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Imprenditori da tre generazioni: "Siamo rimasti qui, scelta decisiva"