Imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno Torino sotto casa dei genitori L'ipotesi dell'agguato

Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate nella notte a Collegno, alle porte di Torino. Il corpo di Marco Veronese, imprenditore, è stato trovato intorno all’1.30 all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino, con evidenti ferite da arma da taglio. La vittima sarebbe stata colpita da una persona incappucciat a, fuggita subito dopo l’aggressione. A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno tentato invano di rianimare l’uomo. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Rivoli, Collegno e del Nucleo investigativo di Torino, impegnati nella ricerca dell’aggressore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

