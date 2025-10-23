Imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno Torino sotto casa dei genitori L’ipotesi dell’agguato

Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate nella notte a Collegno, alle porte di Torino. Il corpo di Marco Veronese, imprenditore, è stato trovato intorno all’1.30 all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino, con evidenti ferite da arma da taglio. La vittima sarebbe stata colpita da una persona incappucciat a, fuggita subito dopo l’aggressione. A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno tentato invano di rianimare l’uomo. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Rivoli, Collegno e del Nucleo investigativo di Torino, impegnati nella ricerca dell’aggressore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno (Torino) sotto casa dei genitori. L’ipotesi dell’agguato

Leggi anche questi approfondimenti

Alla guida dell’auto c’era un imprenditore di quarant’anni, anche lui residente a Cortona: non aveva la patente ed era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - facebook.com Vai su Facebook

#AndreaRossi, 55 anni imprenditore carrarese del marmo, armatore e timoniere di “#Mela” è il #CampioneItaliano 2025 della #RS21Italian #ClassOpen - X Vai su X

Torino, imprenditore ucciso in strada con 12 coltellate da un uomo incappucciato - L'allarme dato dalla vicina: "Che fai bastardo? Lo riporta ilgiornale.it

Torino, Marco Veronese ucciso con 12 coltellate da un uomo incappucciato in strada: aveva 39 anni - Un uomo di 39 anni è stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto incappucciato a Collegno nel torinese. Scrive ilmessaggero.it

Torino, imprenditore 39enne ucciso a coltellate da uno sconosciuto incappucciato. Una vicina: «Urlava "che fai bastardo?"» - La vittima è Marco Veronese, padre di tre figli e separato da poco, titolare di un'azienda di videosorveglianza. Secondo torino.corriere.it