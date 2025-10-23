Impianto outdoor Vincenzo D' Amico ecco quando sarà pronto Tempi stretti per il bando
L’impianto outdoor in Q4-Q5 a Latina, intitolato a Vincenzo D’Amico e finanziato da Pnrr sarà pronto per gennaio ed è urgente procedere con il bando per l’affidamento per la gestione, in modo da tutelarlo non appena sarà concluso.Impianto outdoor in Q4-Q5: lo stato dei lavoriÈ l’esito della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
