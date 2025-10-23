Impiantata una protesi alla spalla in pirocarbonio | chirurgia all’avanguardia a Narni
Perugia, 23 ottobre 2025 - Ancora una volta la sanità umbra, quella all'avanguardia e d'eccellenza, torna a far parlare di sè, proiettandoci nel futuro. Per la prima volta in Umbria è stata impiantata una protesi di spalla in pirocarbonio. Questo materiale di recente utilizzo permette di eseguire impianti di protesi anche in pazienti giovani poiché determina un’usura molto più lenta delle componenti protesiche allungando la vita dell’impianto. L’intervento è stato eseguito dal dottor Enrico Sebastian i, di recente nominato direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Narni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
