Impero Armani nuove indiscrezioni per il prossimo direttore creativo Hedi Slimane quasi certezza; si cerca l' espansione verso generazioni più giovani
Hedi Slimane alla direzione creativa di Armani segnerebbe un cambio di rotta per la maison milanese, tra eredità sartoriale e rinnovamento stilistico; Si punta a rafforzare il posizionamento globale nel lusso Si intensificano le indiscrezioni sul futuro creativo del gruppo Giorgio Armani. Sec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Successione di Giorgio Armani: L'Oréal, EssilorLuxottica e LVMH in una epica battaglia per il controllo dell'Impero della moda Italiana. Uno speciale di Radio Nizza da leggere o ascoltare: - facebook.com Vai su Facebook