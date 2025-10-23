Allarme pirati della strada a Rimini: nei primi dieci mesi del 2025 la polizia locale ha registrato 90 episodi di fuga dopo un incidente, 40 dei quali con omissione di soccorso. Un dato che conferma una tendenza in crescita e un preoccupante calo del senso civico. Tra i casi più recenti, quello avvenuto a fine settembre alla rotatoria delle Befane: un’auto ha urtato uno scooter condotto da una ragazza, facendola cadere e provocandole gravi lesioni. Il conducente non si è fermato, ma grazie alle immagini di una dashcam è stato individuato e denunciato. Secondo i dati del report comunale, dei 90 episodi rilevati nel 2025, 50 riguardano danni materiali e 40 omissioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Impennata di pirati della strada. In pochi mesi 90 casi e 40 fughe