Imparare a cucinare come da tradizione | al via i corsi dell' Accademia della cucina piacentina

Ilpiacenza.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno l’Accademia della cucina piacentina organizza corsi di cucina che si svolgeranno nella sede di via Gaspare Landi 85, nei locali della Fondazione Pinazzi-Caracciolo. Saranno articolati in dieci lezioni serali dedicate sia ai rudimenti, come alle impostazioni di base e con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

5 libri per imparare a cucinare una volta per tutte - Da quando si prende la decisione di uscire di casa per iniziare a vivere da soli, sapersi destreggiare tra i fornelli diventa una delle abilità indispensabili. Segnala esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Imparare Cucinare Tradizione Via