Imparare a cucinare come da tradizione | al via i corsi dell' Accademia della cucina piacentina
Anche quest’anno l’Accademia della cucina piacentina organizza corsi di cucina che si svolgeranno nella sede di via Gaspare Landi 85, nei locali della Fondazione Pinazzi-Caracciolo. Saranno articolati in dieci lezioni serali dedicate sia ai rudimenti, come alle impostazioni di base e con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
Dopo il grande successo del "Cucina con i Nonni" arriva il "Dolcetto o Scherzetto?" Un evento dove i bambini insieme ai loro familiari possono ridere, scherzare e soprattutto imparare a cucinare. L'ingrediente principale di questo evento? il Divertimento e la Fe - facebook.com Vai su Facebook
5 libri per imparare a cucinare una volta per tutte - Da quando si prende la decisione di uscire di casa per iniziare a vivere da soli, sapersi destreggiare tra i fornelli diventa una delle abilità indispensabili. Segnala esquire.com