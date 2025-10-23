Impallomeni | L’Inter va a Napoli col vento in poppa Sulla partita disputata contro la Roma…
Inter News 24 Impallomeni analizza le rose e la situazione delle rose di Chviu e Conte: la disamina sulla sfida tra Napoli e Inter. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore ed esperto di calcio, ha analizzato il prossimo big match tra Napoli e Inter, in programma sabato. Per Impallomeni, il Napoli arriva da due sconfitte consecutive e con qualche difficoltà fisica da superare. Al contrario, i nerazzurri si presentano con il morale alto dopo aver vinto una partita complicata contro la Roma e aver ottenuto una vittoria in Champions League. «L’Inter arriva col vento in poppa, ha vinto una partita complicata con la Roma e in Champions, dove ha rischiato all’inizio tanto, troppo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Il commento di Stefano Impallomeni. #Inter #Napoli #Como #Juventus #Fiorentina - X Vai su X
Chivu ha scelto Pio rinunciando a Hojlund. Giusta scelta? Il commento di Recalcati, Impallomeni, Orlando e Di Napoli Ascolta l'intervento - facebook.com Vai su Facebook
Impallomeni: “L’Inter va a Napoli col vento in poppa. Sono sicuro che Chivu analizzerà…” - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del big match tra Napoli- Da fcinter1908.it