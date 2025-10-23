Imola social card in arrivo a 680 famiglie | contributo di 500 euro per la spesa

Imola, 23 ottobre 2025 – Sono 680 le famiglie imolesi che riceveranno quest’anno la social card ‘Dedicata a te’, la carta elettronica introdotta dal Governo Meloni con la Legge di Bilancio 2023 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Ogni carta prevede un contributo di 500 euro, da spendere entro il 28 febbraio 2026, con un primo acquisto obbligatorio entro il 16 dicembre di quest’anno per l’attivazione. Gli elenchi dei nuclei assegnatari sono consultabili sul sito del Comune, che in questi giorni sta inviando la comunicazione ufficiale ai beneficiari. Le carte potranno essere ritirate negli uffici postali abilitati, previa prenotazione tramite i canali di Poste italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

