Immigrazione | l' antidoto all' illegalità

La nuova strage di innocenti avvenuta al largo della Tunisia fa pensare che in tema di immigrazione non stia cambiando nulla. Da anni si perpetuano le stesse contrapposizioni alle quali corrispondono le stesse tragedie. E invece se si sa leggere tra le righe del recente Decreto Flussi e degli ultimi provvedimenti sull'immigrazione legale si scopre che non tutto è come prima e, silenziosamente, al riparo da proclami altisonanti, sta avvenendo qualcosa. La lotta all'immigrazione clandestina non è stata messa da parte. Resta al centro delle preoccupazioni e delle esternazioni del governo. Ma va affermandosi la pragmatica consapevolezza che, oramai, il Paese non può più fare a meno di una quota crescente d'immigrati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

