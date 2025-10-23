Imbecille sto bene e non ho intenzione di congedarmi | l’ira di Brigitte Bardot contro il blogger che ha annunciato la sua morte su X

Ilfattoquotidiano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un influencer annuncia la sua morte con tanto di dettagli sulla bara, ma lei, Brigitte Bardot, a 91 anni risponde di persona su X: “Non so chi sia quell’imbecille che ha lanciato la fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e che non ho intenzione di congedarmi”. È l’incredibile botta e risposta che ha infiammato i social francesi, scatenato da un blogger noto per la diffusione di notizie non verificate. La vicenda è iniziata quando Aqababe, nome d’arte del 27enne Aniss Zitouni, ha pubblicato un post solenne, dichiarando di avere “informazioni esclusive”. “La sua bara è stata ordinata”, ha scritto, aggiungendo tutta una serie di dettagli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

