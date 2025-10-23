#iltempodioshø

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 23 ottobre. Anche Lilli Gruber ha avuto parole di apprezzamento per Beatrice Venezi. Correva l'anno 2018 e rispondendo ad un lettore nella sua rubrica su «Sette», la conduttrice di «Otto e mezzo» lodava il direttore d'orchestra toscano per la scelta di salire sul podio in gonna perché così facendo «Beatrice Venezi (.) rifiuta di omologarsi per non dare ragione a chi pensa che certe professioni, certe mansioni, certe responsabilità, siano di esclusivo appannaggio maschile». 🔗 Leggi su Iltempo.it

