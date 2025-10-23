Il weekend di grande calcio su Sky e NOW | Serie A Serie C e top campionati europei

Da venerdì 24 a lunedì 27 ottobre in diretta Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1: oltre 100 ore di grande calcio su Sky e NOW. Sarà un fine settimana ricchissimo per gli appassionati di calcio: da venerdì 24 a lunedì 27 ottobre Sky e NOW trasmetteranno in diretta Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi e i principali campionati esteri – Premier League, Bundesliga e Ligue 1 – con un’offerta che coprirà oltre 100 ore live. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it