Il weekend di grande calcio su Sky e NOW | Serie A Serie C e top campionati europei

Sportface.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 24 a lunedì 27 ottobre in diretta Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1: oltre 100 ore di grande calcio su Sky e NOW. Sarà un fine settimana ricchissimo per gli appassionati di calcio: da venerdì 24 a lunedì 27 ottobre Sky e NOW trasmetteranno in diretta Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi e i principali campionati esteri – Premier League, Bundesliga e Ligue 1 – con un’offerta che coprirà oltre 100 ore live. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

weekend grande calcio skyDa Roma-Inter alla Serie C fino ai campionati esteri: il calcio del weekend su Sky e NOW - Inter alla Serie C fino ai campionati esteri: il calcio del weekend su Sky e NOW. Come scrive sportface.it

weekend grande calcio skySerie A oggi, partite settima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari - Si alza il sipario sulla settima giornata di campionato: il weekend di Serie A è pronto a regalarci emozioni intense e spettacolo, dopo la pausa dedicata al doppio impegno della nazionale. Secondo msn.com

weekend grande calcio skySerie C, il calendario della 10^ giornata su Sky: le partite e gli orari - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 10^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Weekend Grande Calcio Sky