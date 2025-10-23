Il week-end al cinema | Bugonia La famiglia Halloween Springsteen e…
Emma Stone torna protagonista al cinema. L’attrice è al centro delle scene del film “Bugonia”, che approda nelle sale giovedì 23 ottobre. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Springsteen: liberami dal nulla”, che racconta la nascita di “Nebraska”, uno degli album più intensi del cantautore e chitarrista statunitense. Diretto da Scott Cooper e interpretato da Jeremy Allen White, ripercorre le origini del disco, registrato in solitudine e con mezzi essenziali, segnando un momento di svolta controcorrente nella carriera del Boss. Completano il quadro dei nuovi arrivi “La vita va così”, diretto da Riccardo Milani, con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo, Pietro Ragusa, Geppi Cucciari e Niccolò Senni; “ParaNorman”; “RIP”; “La famiglia Halloween” a “Chainsaw Man – Il film: la storia di Reze”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
