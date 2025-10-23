Il vino raccontato in 3D Ecco come la sinestesia può migliorare le degustazioni

Gamberorosso.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dipinti che diventano note di degustazione e bozzetti che mettono a confronto annate differenti. Così la grafica cambia il linguaggio vitivinicolo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Vino Raccontato 3d Sinestesia