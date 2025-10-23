Il vino come strumento di valorizzazione del made in Italy convegno venerdì 24 ottobre

ROMA – Venerdì 24 ottobre, alle ore 16, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Il vino come strumento di valorizzazione del made in Italy”. Si prevede nell’occasione un saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

