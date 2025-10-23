Il video della rapina a Milano di un orologio Patek Philippe da 125mila euro fermati due uomini

Due uomini arrestati a Milano per la rapina di un orologio Patek Philippe da 125mila euro a un turista. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il video della rapina a Milano di un orologio Patek Philippe da 125mila euro, fermati due uomini

Scopri altri approfondimenti

https://www.mi-lorenteggio.com/2025/10/20/milano-rapina-in-villa-in-zona-san-siro-paura-per-due-domestiche-preso-25enne/ - facebook.com Vai su Facebook

Sondrio, rapina e violenta una donna in strada staccandole un orecchio a morsi: arrestato https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/aggredisce_violenta_donna_strada_sondrio_staccato_orecchio_morsi_arrestato-424897481/?ref=twhl… - X Vai su X

Rapina di orologio da 125mila euro, 2 fermi a Milano - (ANSA) – MILANO, 23 OTT – Un 20enne algerino e un 31enne belga sono stati posti in stato di fermo dai Carabinieri di Milano perché sospettati di essere i due rapinatori che lo scorso 4 settembre, nel ... Secondo msn.com

Rapine di orologi di lusso nel centro di Milano, tre arresti - (LaPresse) Blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano nei confronti di rapinatori di orologi di lusso nel centro del capoluogo ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Milano, presi tre rapinatori di orologi di lusso: i due colpi da oltre 100 mila euro con monopattini e bici a noleggio - Uno di loro, nella fuga, ha perso lo smartphone che ha permesso ai carabinieri di identificarlo ... Si legge su msn.com