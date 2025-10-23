Il video della rapina a Milano di un orologio Patek Philippe da 125mila euro fermati due uomini

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini arrestati a Milano per la rapina di un orologio Patek Philippe da 125mila euro a un turista. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

il video della rapina a milano di un orologio patek philippe da 125mila euro fermati due uomini

© Notizie.virgilio.it - Il video della rapina a Milano di un orologio Patek Philippe da 125mila euro, fermati due uomini

Scopri altri approfondimenti

video rapina milano orologioRapina di orologio da 125mila euro, 2 fermi a Milano - (ANSA) – MILANO, 23 OTT – Un 20enne algerino e un 31enne belga sono stati posti in stato di fermo dai Carabinieri di Milano perché sospettati di essere i due rapinatori che lo scorso 4 settembre, nel ... Secondo msn.com

Rapine di orologi di lusso nel centro di Milano, tre arresti - (LaPresse) Blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano nei confronti di rapinatori di orologi di lusso nel centro del capoluogo ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

video rapina milano orologioMilano, presi tre rapinatori di orologi di lusso: i due colpi da oltre 100 mila euro con monopattini e bici a noleggio - Uno di loro, nella fuga, ha perso lo smartphone che ha permesso ai carabinieri di identificarlo ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Video Rapina Milano Orologio