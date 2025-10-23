Il video che mostra Luciana Ronchi mentre viene uccisa | la fuga disperata poi quelle immagini Atroce
Il terribile femminicidio di Luciana Ronchi, avvenuto a San Giuliano Milanese per mano dell’ex marito Luigi Morcaldi, è stato un evento di violenza inaudita la cui agghiacciante rapidità è stata immortalata da una telecamera di sorveglianza. La dinamica, concisa ma brutale, si è consumata in poco più di sessanta secondi, lasciando dietro di sé una scia di orrore e un’altra vittima della furia omicida dettata dalla fine di una relazione. La dinamica dell’agguato. La tragedia si è consumata mercoledì mattina, in pieno giorno, poco prima delle 10. Il teatro di questo atto efferato è stata via Grossini, una strada a fondo cieco situata nel quartiere Bruzzano, nella periferia nord di Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
