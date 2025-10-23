Mentre si scatena la tempesta sulle statunitensi Zions e Western Alliance, l’Europa vive la sua età dell’oro. Gli istituti beneficiano dell’aumento dei tassi. E in Italia il comparto è tra i migliori: +50%. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il vento che gela le banche mondiali non sfiora il Vecchio continente