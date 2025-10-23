Il velo nero di Camilla che riscrive 500 anni di storia | ecco perché il suo look in Vaticano non è casuale
La regina Camilla ha catalizzato l’attenzione mondiale con una scelta stilistica che va ben oltre la moda. Durante l’incontro storico tra re Carlo III e Papa Leone XIV in Vaticano, la sovrana britannica ha sfoggiato un look che ha trasformato il protocollo in un messaggio politico e simbolico di straordinaria portata. L’evento segna una pietra miliare nelle relazioni tra la Chiesa d’Inghilterra e la Chiesa cattolica: per la prima volta in cinquecento anni, un monarca britannico, capo della Chiesa anglicana, ha pregato insieme a un pontefice cattolico. Non si è trattata, dunque, di una semplice udienza diplomatica, ma di un gesto di riconciliazione che affonda le radici in secoli di divisione religiosa. 🔗 Leggi su Cultweb.it
