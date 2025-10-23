Il Vaticano venga a testimoniare in commissione d’inchiesta altrimenti resterà sempre nel mistero e nel sospetto | l’appello del vicepresidente Roberto Morassut
Qual è lo stato dell’arte della commissione parlamentare di inchiesta che indaga sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori? Lo spiega il vicepresidente della bicamerale Roberto Morassut in sua recente intervista a Fanpage. Il deputato ha dichiarato senza mezzi termini che il Vaticano stesso potrebbe essere utile alla commissione, per far luce sul mistero della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983. L’appello al Vaticano. “L’auspicio sul Vaticano è ci possano essere figure e persone in grado di mostrare la volontà di portare in commissione una testimonianza, qualcosa che possa essere proficuo alla commissione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
