Il tram una medaglia per i cittadini
Bologna, 23 ottobre 2025 – Vorrei chiedere al sindaco Lepore e alla sua giunta se si rendono conto degli enormi disagi creati con i lavori per la linea del tram. C’è una vaga idea di cosa vuol dire caos dalla mattina alla sera? Rumore, cattivo odore, polvere ovunque. E’ stata devastata la città a Borgo Panigale, San Donato. I comitati hanno criticato in modo anche troppo educato visto come sono stati trattati. Mi viene in mente una battuta di Sordi.. Anna Forni Risponde Beppe Boni Per adesso il tram ha creato disagi, caos nel traffico, viabilità stravolta. Sarà tutto a beneficio di un miglioramento della viabilità quando le carrozze cominceranno a circolare? Speriamo di sì, ma per questo bisogna attendere la fine dei lavori e l’avvio della linea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
