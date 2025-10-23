Il traguardo di Claudia assunta a La Marianna Lab | Un sogno che si realizza

Passo dopo passo si possono raggiungere risultati importanti. Lo dimostra il percorso che sta compiendo Claudia Sartirani, giovane bergamasca disabile classe 1996 che è stata assunta al laboratorio e punto vendita del bar pasticceria La Marianna Lab a Curno. È la prova di come la passione e la determinazione a non lasciarsi abbattere di fronte alle difficoltà, piccole o grandi, che si possono vivere nella vita di tutti i giorni facciano la differenza. La firma del contratto, un part-time di 21 ore alla settimana per la durata di un anno, è scaturita dopo lo svolgimento di un tirocinio d’inclusione sociale a La Marianna Lab che ha apprezzato la sua operosità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

