Il Tour 2026 sarà brutale la mitica Alpe d'Huez da scalare due volte | è già sfida Pogacar-Vingegaard

Presentato il Tour de France 2026 che si correrà tra il 4 e il 26 luglio, con 21 tappe e tre settimane sempre più difficili e impegnative. Quasi 55 mila metri di dislivello e oltre 3.300 chilometri da percorrere con un finale in crescendo che vedrà il suo clou tra la 19a e la 20a frazione, scalando per due volte la mitica ascesa dell'Alpe d'Huez dove si deciderà la probabile sfida che vedrà ancora una volta di fronte Pogacar e Vingegaard.