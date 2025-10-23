Il tipo di tumore al seno i cui casi aumentano più di tutti | è anche il più difficile da individuare

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Stati Uniti, il carcinoma lobulare invasivo è il tipo di tumore al seno in più rapida crescita per numero di casi diagnosticati. Risulta anche più difficile da diagnosticare, perché non forma noduli rilevabili alla mammografia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

