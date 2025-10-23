Il tifoso del Recife porta l’amante allo stadio ma in tribuna arriva la moglie | Domeniche Bestiali

Ilfattoquotidiano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come detto, l’ intelligenza artificiale ci ha snobbati e oltre, ma pur essendo gente rustica non siamo oscurantisti: non ignoriamo certo che siamo in una nuova era, che il mondo cambia, e che pure quelle monadi meravigliose che sono i polverosi campetti di provincia non possono rimanere in eterno a terra battuta e ceci secchi. Il progresso arriva, il campo cambia: c’è il delivery, c’è il beverage e perché no, anche il dating. Tuttavia.ecco, arriva puntuale il “tuttavia” delle Domeniche Bestiali, quell’apostrofo rosa tra le parole rhum e babà che ti cambia il risultato finale, con gli effetti ben noti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il tifoso del recife porta l8217amante allo stadio ma in tribuna arriva la moglie domeniche bestiali

© Ilfattoquotidiano.it - Il tifoso del Recife porta l’amante allo stadio, ma in tribuna arriva la moglie | Domeniche Bestiali

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Tifoso Recife Porta L8217amante