Il tesoro dei borghi italiani nel nuovo numero di Intervento nella società Il Pnrr le proposte per il piano sulle aree interne

Il nuovo numero della rivista “Intervento nella società”, diretta dal senatore Riccardo Pedrizzi, si apre con un approfondimento sul patrimonio dei borghi italiani, valorizzato dai fondi del Pnrr e toccato dal piano sviluppo delle aree interne varato dal governo Meloni. La rivista, come sempre, affronta temi di grande attualità e importanza culturale, politica e sociale, con un occhio particolare alla salvaguardia e valorizzazione del “made in Italy”. Nel suo editoriale, dal titolo “ Stracittà vince su Strapaese”, Riccardo Pedrizzi ricostruisce il dibattito storico che da decenni si snoda sul tema delle aree interne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il “tesoro” dei borghi italiani nel nuovo numero di “Intervento nella società”. Il Pnrr le proposte per il piano sulle aree interne

