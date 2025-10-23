Il tecnico Venturi | Delusi e arrabbiati Continuiamo a subire troppi gol

"Uscire così dalla Coppa Italia fa certamente male. Siamo tutti delusi e arrabbiati". Parola del tecnico Simone Venturi (foto), che analizza il ko rimediato sul campo della Correggese. "Sinceramente, fino al gol del 3-1 abbiamo fatto una buona prestazione. Anzi, nel primo tempo meritavamo di essere in vantaggio: oltre al rigore sbagliato, abbiamo collezionato altre occasioni per segnare. Siamo andati con coraggio in pressione alta, abbiamo proposto e non abbiamo sofferto tantissimo, anche se c’è stato l’errore che ha generato l’1-0. Ci siamo ritrovati sotto di due gol in maniera immeritata, poi abbiamo subito riaperto la contesa - il commento dell’allenatore dei lanieri - Ma una grave ingenuità ha chiuso la sfida, visto che per noi il 3-1 è stata una mazzata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

