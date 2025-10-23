Il sushi bar col maestro dal Giappone e altre cose buone a Milano nel weekend dal 24 al 26 ottobre 2025

Milanotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aperto a fine ottobre 2024 in Via Pollaiuolo 5, nel quartiere Isola di Milano, CasaNori è un locale giovane e nato dall’idea di Miguel Biffi, Luca Gruttadauria e Luca Criscione, tre imprenditori del mondo della ristorazione. Il format ruota intorno all’hand roll bar, un sushi arrotolato a mano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Sushi Bar Maestro Giappone