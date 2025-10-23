Il sostegno di Round Table 6 al campo scuola formativo di Diabete Romagna grazie alla tradizionale tagliatellata

Si è svolta recentemente al Ristorante Panoramico di Massa, la tradizionaleTagliatellata” organizzata da Round Table 6 Forlì dedicata al sostegno dei progetti dell’associazione Diabete Romagna, in particolare il campo scuola formativo per bambini con diabete e famiglie. La donazione è stata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

