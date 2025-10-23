Il sindaco di Reggio Emilia salva un passeggero svizzero svenuto in aereo | cioccolatini in regalo
Reggio Emilia, 23 ottobre 2025 – Il sindaco di Reggio, Marco Massari ha soccorso un uomo che ha accusato un malore in aereo. È successo nella notte nel volo ‘Swiss Air’ decollato ieri alle 19,30 da Johannesburg sul quale si trovava a bordo anche il primo cittadino di rientro dalla missione di ‘gemellaggio’ con Sudafrica e Mozambico. L’improvviso svenimento. All’improvviso, un cittadino svizzero è svenuto nella toilette. Le hostess si sono precipitate per assisterlo, mentre i membri della delegazione reggiana hanno chiamato il primo cittadino che è medico. Massari in quel momento stava dormendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
